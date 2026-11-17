Toroslar'ın eteklerindeki Ermenek ilçesi doğal güzelliğiyle etkiliyor
Karaman'ın Ermenek ilçesi, Orta Toroslar'ın sarp yamaçları arasındaki doğal güzellikleri ve turkuaz renkli Ermenek Baraj Gölü manzarasıyla dikkati çekiyor.
Karaman'ın Ermenek ilçesi, Orta Toroslar'ın sarp yamaçları arasındaki doğal güzellikleri ve turkuaz renkli Ermenek Baraj Gölü manzarasıyla dikkati çekiyor.
Dağlık coğrafyası, ormanlık alanları ve kayalık vadileriyle öne çıkan ilçe, ziyaretçilerine birbirinden farklı manzaralar sunuyor.
Ermenek Baraj Gölü'nde düzenlenen tekne turlarıyla bölgenin doğal güzellikleri keşfedilebiliyor.
İlçe merkezi ve baraj gölünün oluşturduğu eşsiz manzara, dronla havadan görüntülendi.
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