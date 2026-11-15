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        Karaman Futbol Kulübü kafilesini taşıyan otobüs yandı, futbolcular son anda kurtuldu

        TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Karaman Futbol Kulübü kafilesini taşıyan otobüs, belirlenemeyen nedenle alev aldı. Futbolcular, teknik ekip ve kulüp çalışanları otobüsü tahliye ederken, spor malzemeleri ve otobüste tamamen yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 11:47 Güncelleme:
        Karaman Futbol Kulübü kafilesini taşıyan otobüs yandı, futbolcular son anda kurtuldu

        TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Karaman Futbol Kulübü kafilesini taşıyan otobüs, belirlenemeyen nedenle alev aldı. Futbolcular, teknik ekip ve kulüp çalışanları otobüsü tahliye ederken, spor malzemeleri ve otobüste tamamen yandı.

        3'üncü Lig 3'üncü grupta mücadele eden Karaman Futbol Kulübü kafilesi, bugün saat 13.00'de Silifke Şehir Stadı'nda Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol A.Ş. ile oynayacağı maç için saat 08.00 sıralarında Kazımkarabekir ilçesindeki tesislerden yola çıktı. Kafileyi taşıyan otobüs, Karaman kent merkezine yaklaştığı sırada arızalanıp, alev aldı. Futbolcular, teknik ekip ve kulüp çalışanları, otobüsten tahliye edildi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri gönderildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Spor malzemeleri ile otobüste tamamen yandı. Kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada bugün oynanacak maçın TFF tarafından ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

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        Galeri
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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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