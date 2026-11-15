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        Karaman'da futbolcuları taşıyan otobüste çıkan yangın söndürüldü

        Karaman'da Karaman FK futbolcularını taşıyan otobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 10:57 Güncelleme:
        Karaman'da futbolcuları taşıyan otobüste çıkan yangın söndürüldü

        Karaman'da Karaman FK futbolcularını taşıyan otobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Nesine 3. Lig'de mücadele eden Karaman FK futbolcularını Mersin'in Silifke ilçesinde Yeni Mersin İdmanyurdu ile yapacakları maça götürdüğü öğrenilen Kazımkarabekir Belediyesine ait M.B. idaresindeki 70 BE 008 plakalı otobüsün motor bölümünde, Karaman-Konya kara yolunun şehir girişinde yangın çıktı.

        Yangını fark eden futbolcuların uyarısı üzerine yol kenarına çekilen otobüs, tahliye edildi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otobüste hasar oluştu.

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        - Kapılar bir süre açılmamış

        Karaman FK Teknik Direktörü Özgür Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Silifke deplasmanına gitmek üzere yola çıktıklarını söyledi.

        Yolculuk sırasında araçtan duman kokusu geldiğini fark etmeleri üzerine şoförü uyardıklarını belirten Polat, "Şoför de zaten aracın stop ettiğini, elektriğin kesildiğini söyledi. O sırada kapının açılmadığını fark ettik. Kapının açılması için bayağı uğraştık. Kapıyı açtıktan sonra dumanlar yükselmeye, alevler çıkmaya başladı. Otobüsten ayrılarak güvenli bir noktaya geçtik. Ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Şu anda herhangi bir yaralanan oyuncumuz veya personelimiz yok. Maçın oynanıp oynanmayacağı konusunda son kararı federasyon verecek. Federasyondan gelecek açıklamaya göre hareket edeceğiz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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