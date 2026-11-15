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        Karaman'da köy çocukları atölyelerde yeteneklerini keşfediyor

        HARUN REŞİT YILDIKO - Karaman'da İl Özel İdaresince hayata geçirilen Köyde Gelecek Var Projesi kapsamında köylerde yaşayan çocuklar, hafta sonları kent merkezindeki atölyelerde eğitim alarak yeteneklerini geliştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 11:47 Güncelleme:
        Karaman'da köy çocukları atölyelerde yeteneklerini keşfediyor

        HARUN REŞİT YILDIKO - Karaman'da İl Özel İdaresince hayata geçirilen Köyde Gelecek Var Projesi kapsamında köylerde yaşayan çocuklar, hafta sonları kent merkezindeki atölyelerde eğitim alarak yeteneklerini geliştiriyor.

        İl Özel İdaresi Spor İşleri Müdürlüğü iş birliğiyle faaliyetlerini sürdüren Özel İdare Akademi Kültür Sanat ve Gençlik Derneği tarafından yürütülen Köyde Gelecek Var Projesi kapsamında hafta sonları ilçe, belde ve köylerden alınan 80 çocuk, servislerle kent merkezindeki TOKİ Ortaokulu'na getiriliyor.

        Okulda bulunan drama, müzik, satranç, zeka oyunları, e-spor, robotik kodlama, ahşap, el becerileri, okçuluk, hava sporları, resim ve spor atölyelerinde çocuklara eğitim veriliyor.

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        Farklı alanlarda uygulamalı dersler alan çocuklar, hem yeteneklerini keşfediyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor.

        - Gönüllü öğretmenlerle eğitim veriliyor

        TOKİ Ortaokulu Müdürü Ramazan Garip, AA muhabirine, çocukların her atölyede vakit geçirebilmesi için gönüllü öğretmenlerin gözetiminde farklı bölümlerde eğitim aldığını söyledi.

        Okulda 12 atölye bulunduğunu anlatan Garip, şunları kaydetti:

        "Bu atölyelerle çocuklarımızın özellikle sosyal gelişimlerine katkı sunmaya çalışıyoruz. Çocukların kendilerini geliştirdiği, sosyalleştiği çalışmalar yapılıyor. Çocukların gelişimini, atölyelerde aldıkları eğitimleri ve uygulamalarını görmek bizleri çok mutlu ediyor. Çocuklar kendilerini geliştirdiklerini ve farklı bir ortam gördüklerini söylüyor. Çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Proje bittiğinde de çocuklarımızı Konya Bilim Merkezi'ne götüreceğiz."

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        Öğrencilerden Ecrin Demirgül (10), farklı atölyelerde eğitimler almalarının kendisini mutlu ettiğini, en sevdiği atölyenin okçuluk olduğunu dile getirdi.

        Derslerden çok keyif aldığını belirten Demirgül, "En çok gelmeyi sevdiğim yerlerden birisi burası." dedi.

        Öğrenci Süleyman Nebi İnal (12) da birçok şeyi atölyelerde ilk kez deneyimlediğini, müzik aleti çalmayı öğrendiğini söyledi.

        Mehmet Kaplan (11) ise hafta sonlarını, telefonla vakit geçirmek yerine okulda yeni bilgiler öğrenerek değerlendirmenin daha güzel olduğunu kaydetti.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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