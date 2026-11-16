Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Karaman'da polisin bir haftalık denetimlerinde 7 kişi tutuklandı

        Karaman'da polisin bir haftalık denetimlerinde 7 kişi tutuklandı

        Karaman'da polis ekiplerince bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, denetimlerde uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve kaçak ürünler ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:58 Güncelleme:
        Karaman'da polisin bir haftalık denetimlerinde 7 kişi tutuklandı

        Karaman'da polis ekiplerince bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, denetimlerde uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve kaçak ürünler ele geçirildi.

        Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 915 Kasım 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda 3 bin 55 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Sorgulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        REKLAM

        123 araç trafikten men edildi

        Trafik denetimlerinde ise 54 sürücüye ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan, 43 sürücüye kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanmaktan, 8 sürücüye ise alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. Denetimler kapsamında toplam 123 araç trafikten men edilirken, 13 sürücünün ehliyetine el konuldu.

        Uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

        Polis ekiplerinin denetimlerinde 2 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kesici ve delici alet, 30 gram uyuşturucu madde, 129 uyuşturucu hap ve 19 gümrük kaçağı emtia ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler

        Benzer Haberler

        Karaman'da kontrolden çıkan ticari taksi karşı şeride geçti: 1 yaralı
        Karaman'da kontrolden çıkan ticari taksi karşı şeride geçti: 1 yaralı
        Karaman Futbol Kulübü kafilesini taşıyan otobüs yandı, futbolcular son anda...
        Karaman Futbol Kulübü kafilesini taşıyan otobüs yandı, futbolcular son anda...
        Karaman'da köy çocukları atölyelerde yeteneklerini keşfediyor
        Karaman'da köy çocukları atölyelerde yeteneklerini keşfediyor
        TFF, Karaman FK'nın maçını otobüs yangını nedeniyle erteledi
        TFF, Karaman FK'nın maçını otobüs yangını nedeniyle erteledi
        Karaman'da futbolcuları taşıyan otobüste çıkan yangın söndürüldü
        Karaman'da futbolcuları taşıyan otobüste çıkan yangın söndürüldü
        Karaman FK kafilesini taşıyan otobüs alev alev yandı: 30 kişi son anda kurt...
        Karaman FK kafilesini taşıyan otobüs alev alev yandı: 30 kişi son anda kurt...