Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 7 kişi tutuklandı
Karaman'da çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 15 kişiden 7'si tutuklandı.
Karaman'da çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 15 kişiden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-15 Kasım'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 3 bin 55 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheliyi yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler, ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, kesici-delici alet, 19 gümrük kaçağı emtia ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.
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