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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 7 kişi tutuklandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 15 kişiden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 15:22 Güncelleme:
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 7 kişi tutuklandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 15 kişiden 7'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-15 Kasım'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 3 bin 55 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheliyi yakaladı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Ekipler, ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, kesici-delici alet, 19 gümrük kaçağı emtia ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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