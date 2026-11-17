Karaman Valisi Çiçek, zeytin hasat programına katıldı
Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Ermenek ilçesinde zeytin hasadına katıldı.
Giriş: 17.11.2026 - 15:43 Güncelleme:
Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Ermenek ilçesinde zeytin hasadına katıldı.
İlçeye bağlı Görmeli köyünü ziyaret eden Çiçek, bir üreticinin bahçesinde zeytin hasat etti, bahçe sahipleriyle görüştü.
Üreticilerden zeytinin yetiştirilmesi ve işlenmesi hakkında bilgi alan Çiçek, çiftçilere bereketli bir hasat sezonu diledi.
Programa, Ermenek Kaymakamı Uğur Muzaffer Çam, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve köylüler katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ