Karaman'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Karaman'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
Karaman'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
Topucak Mahallesi Kenzi Caddesi'nde bulunan tek katlı müstakil evde yalnız yaşayan İmdat Yılmaz'dan (60) haber alamayan yakınları adrese gitti.
Eve girdiklerinde Yılmaz'ı yerde hareketsiz bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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