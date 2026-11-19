Karaman'da 60 yaşındaki yürüme engelli adam yalnız yaşadığı müstakil evinde ölü bulundu. Kendisinden haber alamayan cami arkadaşlarının evine gitmesiyle ortaya çıkan olayda, şahsın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş veya kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimalleri üzerinde duruluyor. Hayatını kaybeden adamın 6 yıl önce hayırseverlerin desteğiyle umre hayalini gerçekleştirdiği de ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Topucak Mahallesi Kenzi Caddesi üzerinde bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan yürüme engelli İmdat Yılmaz'dan (60) haber alamayan cami arkadaşları, durumunu merak ederek evine gitti. Kapıyı çalmalarına rağmen cevap alamayan arkadaşları, içeri girdiklerinde Yılmaz'ı yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Yılmaz'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yılmaz'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş veya kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimalleri değerlendiriliyor.

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"Dün akşam birlikte namaz kıldık, sabah evinin ışığı hiç sönmedi"