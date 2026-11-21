Kaza, Üniversite Mahallesi Prof. Dr. Halil Cin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.F.K. idaresindeki 70 ABV 359 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 2 yolcu hafif yaralandı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin yaptığı incelemenin ardından araç çekiciyle otoparka götürüldü.

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