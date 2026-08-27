Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Karaman Valisi Çiçek ilçe ziyaretlerinde bulundu

        Karaman Valisi Çiçek ilçe ziyaretlerinde bulundu

        Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, ilçe ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 14:24 Güncelleme:
        Karaman Valisi Çiçek ilçe ziyaretlerinde bulundu

        Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, ilçe ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Sarıveliler ilçesini ziyaret eden Çiçek, Kaymakam Mustafa Katran’dan, kamu hizmetlerinin işleyişi, yürütülen çalışmalar ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

        Ardından Başyayla ilçesine giden Çiçek, Kaymakam Abdülsamet Kocakaya ile ilçenin genel durumu hakkında görüştü.

        Çiçek daha sonra Bozyaka, Üzümlü ve Büyükkarapınar köylerinde köy muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi, ihtiyaç ve talepleri dinledi.

        Çiçek, vatandaşların talep ve beklentilerinin ilgili kurumların koordinasyonunda değerlendirileceğini belirterek, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        KKM bitti
        KKM bitti
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        Beşiktaş, Fabio Miretti'yi duyurdu!
        Beşiktaş, Fabio Miretti'yi duyurdu!
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşüyor
        Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşüyor
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        MSB'den SDG açıklaması
        MSB'den SDG açıklaması
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        Villaya sahte polis baskını kamerada!
        Villaya sahte polis baskını kamerada!
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta!
        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta!
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Nepal'de sel felaketi!
        Nepal'de sel felaketi!
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Eşini tabancayla öldürüp çocuğunu kaçırdı!
        Eşini tabancayla öldürüp çocuğunu kaçırdı!
        İngiltere'ye döndüler
        İngiltere'ye döndüler
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi

        Benzer Haberler

        Tütsü yapmak için yakılan ateş arı kovanlarını ve meyve ağaçlarını yaktı
        Tütsü yapmak için yakılan ateş arı kovanlarını ve meyve ağaçlarını yaktı
        Karaman'da "İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi
        Karaman'da "İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi
        Karaman'da erkenci elma hasadı başladı: Rekolte yüksek Ziraat Odası Başkanı...
        Karaman'da erkenci elma hasadı başladı: Rekolte yüksek Ziraat Odası Başkanı...
        Karaman'da 6 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
        Karaman'da 6 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
        Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Karaman'da feci kaza: 2'si çocuk 6 yaralı U dönüşü yapan otomobile başka bi...
        Karaman'da feci kaza: 2'si çocuk 6 yaralı U dönüşü yapan otomobile başka bi...