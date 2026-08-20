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        Karaman Valisi Çiçek köy ziyaretinde bulundu

        Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, köy ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 12:05 Güncelleme:
        Karaman Valisi Çiçek köy ziyaretinde bulundu

        Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, köy ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Merkeze bağlı Ortaoba, Kaşoba ve Kisecik köylerini ziyaret eden Çiçek, köy muhtarları ve vatandaşlarla görüştü.

        Devam eden yatırımlar, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Çiçek, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

        Devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirten Çiçek, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı anlayışla sürdürüleceğini ifade etti.

        Ziyarete, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez ve İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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