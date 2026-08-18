Karaman'da İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı
Karaman'da İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Hayrettin Çiçek başkanlığında yapıldı.
Karaman'da İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Hayrettin Çiçek başkanlığında yapıldı.
Yunus Emre Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, kentte düzenlenecek profesyonel ve amatör spor müsabakalarında alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.
Vali Çiçek, spor müsabakalarının güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesinin yanı sıra sporcuların, taraftarların ve vatandaşların huzurunun sağlanmasının öncelikli olduğunu belirtti.
Toplantıda, spor tesislerinde alınacak güvenlik önlemleri, takım ve taraftar kafilelerinin güzergahlarında uygulanacak emniyet tedbirleri ile müsabaka alanlarında alınması gereken güvenlik önlemleri de ele alındı.
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