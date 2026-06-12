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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 140 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 140 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 13:46 Güncelleme:
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 140 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 140 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Mayıs -11 Haziran'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 51 bin 156 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 140 kişiyi yakaladı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 13'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Ekipler, 2 tabanca, 2 tüfek, 2 şarjör, 2 bin 802 kök kenevir, 2 dedektör, kaçak kazı malzemeleri ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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