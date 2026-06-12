Karaman'da pikapın 3 araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

Karaman'da pikapın park halindeki 3 araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. M.T.Ö. yönetimindeki 06 FAT 544 plakalı pikap, Yeşilada Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı'nda refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Karşı şeride geçen pikap, park halindeki 3 araca çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan pikaptaki S.Ç, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, pikabın kontrolden çıkarak aydınlatma direğine ve park halindeki araçlara çarpması yer aldı.

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