Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheli yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 74 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Haziran-5 Temmuz'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 33 bin 834 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheliyi yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 16'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Ekipler, 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 10 kesici-delici alet, 33 fişek, kenevir bitkisi, 27 sikke, 26 obje, dedektör ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.