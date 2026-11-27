Karaman'da 3 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Mümine Hatun Mahallesi 1390. Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairenin oturma odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına alıp söndürdü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 1 kişiye ise sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

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Polis ekipleri dairede inceleme yaparken, yangının neden dolayı çıktığı araştırılıyor.