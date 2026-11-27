Karaman'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Karaman'da apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Karaman'da apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mümine Hatun Mahallesi 1390. Sokak'taki üç katlı apartmanın giriş katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
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