Mümine Hatun Mahallesi 1390. Sokak'taki üç katlı apartmanın giriş katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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