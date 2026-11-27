Kayıp olarak aranırken cesedi bulunan Mehmet Ali'nin ölümünde 3 şüpheli serbest- Yeniden
Giriş: 27.11.2026 - 11:10 Güncelleme:
Yazı işleri müdürlerine
‘Kayıp olarak aranırken ölü bulunan Mehmet Ali’nin arkadaşı tutuklandı, 2 kişi gözaltına alındı' başlıklı haberimizi, Mehmet K.'nin tutuklandığına dair detay, kaynağından alınan bilgilerle güncellenmiştir. Haberi, ek bilgilerle yeniden servis ediyoruz.
YENİDEN
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Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman),
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