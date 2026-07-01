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        Karaman'da "Engelli Erişilebilirlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

        Karaman'da "Engelli Erişilebilirlik Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 16:21 Güncelleme:
        Karaman'da "Engelli Erişilebilirlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

        Karaman'da "Engelli Erişilebilirlik Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.


        Vali Hayrettin Çiçek başkanlığında, Valilik Yunus Emre Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde yürütülen erişilebilirlik çalışmaları, engelli ve yaşlı bireylere yönelik hizmetler, kamu binaları ile toplu taşıma araçlarında erişilebilirlik uygulamaları, erişilebilirlik izleme ve değerlendirme süreçleri, kurumlar arası koordinasyon çalışmaları, planlanan faaliyetler ile erişilebilirlik denetimlerinde tespit edilen hususlar ele alındı.

        Toplantıda, engelli bireylerin, yaşlıların ve vatandaşların kamu hizmetlerine, sosyal yaşama ve fiziki alanlara kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

        Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Aydın ve kurum müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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