Karaman'da evde çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İmaret Mahallesi Mehmet Ziya Çelebi Caddesi'nde bulunan iki katlı binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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