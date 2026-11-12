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        Karaman'da evde çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

        Karaman'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 12:20 Güncelleme:
        Karaman'da evde çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

        Karaman'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

        İmaret Mahallesi Mehmet Ziya Çelebi Caddesi'nde bulunan iki katlı binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Dumandan etkilenen yabancı uyruklu 8 kişi, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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