Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Karaman'da jandarmadan öğrencilere giyim desteği

        Karaman'da jandarmadan öğrencilere giyim desteği

        Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı İhsaniye köyündeki ilkokulu ziyaret ederek öğrencilere kışlık kıyafet hediye etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 10:48 Güncelleme:
        Karaman'da jandarmadan öğrencilere giyim desteği

        Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı İhsaniye köyündeki ilkokulu ziyaret ederek öğrencilere kışlık kıyafet hediye etti.

        İl Jandarma Komutanlığı personeli, okulda öğrencilerle bir araya gelerek çocuklara giyim malzemelerini hediye etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen jandarma personeli, çocuklarla sohbet ederek çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Yapılan yardım, öğrenciler ve aileleri tarafından sevinçle karşılandı.

        Karaman İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kamu kurumları ve vatandaşlarla birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaların sürdürüldüğü belirtilerek, geleceğin teminatı olan çocukların eğitim hayatlarına destek olmak, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma bilincini güçlendirmek amacıyla sosyal sorumluluk faaliyetlerine devam edileceği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        Washington-Tahran hattında kritik pazarlık
        Washington-Tahran hattında kritik pazarlık
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Epstein dosyası Temsilciler Meclisi'ne geliyor
        Epstein dosyası Temsilciler Meclisi'ne geliyor
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        G.Saray'ın vazgeçilmez ikilisi!
        G.Saray'ın vazgeçilmez ikilisi!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşma
        5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşma
        Aramaya çıktığı kardeşini aracında ölü buldu
        Aramaya çıktığı kardeşini aracında ölü buldu
        NVIDIA'da bir yasak aşk iddiası daha
        NVIDIA'da bir yasak aşk iddiası daha
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        "Şükür canımdan olmadım"
        "Şükür canımdan olmadım"
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL

        Benzer Haberler

        Karaman FK'dan destek çağrısı: Futbolcular sahada hareketsiz kaldı Teknik D...
        Karaman FK'dan destek çağrısı: Futbolcular sahada hareketsiz kaldı Teknik D...
        Karaman'da jandarmadan öğrencilere kıyafet desteği
        Karaman'da jandarmadan öğrencilere kıyafet desteği
        Karaman'da 4 bin 800 fidan toprakla buluştu
        Karaman'da 4 bin 800 fidan toprakla buluştu
        Karaman'da bağımlılıkla mücadele çalışmaları masaya yatırıldı
        Karaman'da bağımlılıkla mücadele çalışmaları masaya yatırıldı
        Karaman'da "Narko Gençlik Eğitim Programı" düzenlendi
        Karaman'da "Narko Gençlik Eğitim Programı" düzenlendi
        Karaman Valisi Çiçek'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Karaman Valisi Çiçek'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı