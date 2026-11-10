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        Karaman'da "Narko Gençlik Eğitim Programı" düzenlendi

        Karaman'da uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında Narko Gençlik Eğitim Programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 13:13 Güncelleme:
        Karaman'da "Narko Gençlik Eğitim Programı" düzenlendi

        Karaman'da uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında Narko Gençlik Eğitim Programı yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen programda, kamu personelleri ve öğrencilere madde bağımlılığının zararları, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve toplumsal farkındalığın önemi konularında bilgilendirme yapıldı.

        Programda, UYUMA ve NARVAS projeleri tanıtılarak uygulamaların kullanımı hakkında bilgi verildi.

        Etkinliğe, Vali Hayrettin Çiçek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan ve kurum müdürleri katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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