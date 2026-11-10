Karaman'da "Narko Gençlik Eğitim Programı" düzenlendi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen programda, kamu personelleri ve öğrencilere madde bağımlılığının zararları, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve toplumsal farkındalığın önemi konularında bilgilendirme yapıldı.

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