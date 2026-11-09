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        Karaman'da motosiklet sürücülerine hayati eğitim

        Karaman'da polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik düzenlenen eğitimde, trafik kazalarının nedenleri, güvenli sürüş teknikleri ve koruyucu ekipman kullanımının önemi anlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 12:03 Güncelleme:
        Karaman'da motosiklet sürücülerine hayati eğitim

        Karaman’da polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik düzenlenen eğitimde, trafik kazalarının nedenleri, güvenli sürüş teknikleri ve koruyucu ekipman kullanımının önemi anlatıldı.

        Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Elmaşehir Mahallesi’ndeki Çarşamba Pazarı alanında gerçekleştirilen eğitime, motosiklet kulüpleri ve çok sayıda motosiklet kullanıcısı katıldı. Eğitimde trafik kazalarının nedenleri, güvenli sürüş teknikleri ve koruyucu ekipman kullanımının önemi anlatıldı. Ayrıca trafik ekiplerinin motosiklet sürücülerinin can güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

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        Eğitime katılan Türkiye Hayabusa Motor Sporları Kurucu Genel Başkanı Hakan Atmacaoğlu, trafik ekiplerinin daveti üzerine etkinlikte yer aldıklarını belirterek, "Emniyet Müdürlüğümüze bağlı trafik ekiplerimizin davetine konuk olduk. Karaman’daki motosiklet tutkunlarına ve kullanıcılarına güvenli sürüş hakkında bilgiler verildi. Kazaların nedenleri ve koruyucu ekipman kullanımının önemi anlatıldı. Emniyet teşkilatımızın bizlere ceza yazmak için değil, zarar görmememiz için verdiği mücadeleden bahsedildi. Kıymetli kulüp ve dernek başkanlarımızla birlikte Karaman’daki tüm motosiklet severler adına eğitime katıldık" dedi.

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        Karaman Motor Sporları Motosiklet Kulübü Başkanı Can Ünüvar da son dönemde yaşanan ölümlü motosiklet kazalarına dikkat çekerek, "Karaman Emniyet Müdürlüğümüzün, son dönemde artan ölümlü motosiklet kazalarına karşı kullanıcıları bilinçlendirmek amacıyla düzenlediği eğitime katıldık. Diğer kulüplerimizle birlikte biz de elimizi taşın altına koyarak Karaman’daki motosiklet camiasını belirli bir seviyeye getirmek istiyoruz. Bu eğitim için emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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