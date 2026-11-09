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        Karaman'da emniyet denetimlerinde 8 kişi tutuklandı

        Karaman'da polis ekiplerince 18 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalanırken, adliyeye sevk edilen 8 kişi tutuklandı. Denetimlerde çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve kaçak ürün ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:26 Güncelleme:
        Karaman'da emniyet denetimlerinde 8 kişi tutuklandı

        Karaman'da polis ekiplerince 18 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalanırken, adliyeye sevk edilen 8 kişi tutuklandı. Denetimlerde çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve kaçak ürün ele geçirildi.

        Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 18 Kasım 2026 tarihleri arasında asayiş ve trafik uygulamaları gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 2 bin 857 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 14 kişi yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle araç kullanan 54, kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 49, alkollü araç kullanan 3 sürücüye cezai işlem uygulandı. Denetimler sonucunda 115 araç trafikten men edilirken, 9 sürücünün ehliyetine el konuldu.

        Ekiplerin gerçekleştirdiği aramalarda 3 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 84 tabanca ve av tüfeği fişeği, 1 kesicidelici alet, 23 gram uyuşturucu madde, 24 uyuşturucu hap, 2 bin 100 cinsel içerikli ürün, 29 elektronik sigara ve 8 gümrük kaçağı termos ele geçirildi.

        Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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