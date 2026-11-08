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        Karaman'da mantar toplamaya giden yaşlı adam arazide ölü bulundu

        Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde mantar toplamak için evinden ayrılan ve dünden bu yana kendisinden haber alınamayan 84 yaşındaki şahıs, köye 4 kilometre uzaklıktaki arazide ölü bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 17:54 Güncelleme:
        Karaman'da mantar toplamaya giden yaşlı adam arazide ölü bulundu

        Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde mantar toplamak için evinden ayrılan ve dünden bu yana kendisinden haber alınamayan 84 yaşındaki şahıs, köye 4 kilometre uzaklıktaki arazide ölü bulundu.

        Olay, Sarıveliler ilçesine bağlı Dumlugöze köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağlan mevkisine mantar toplamaya giden İsmail Sarı’dan (84) bir daha haber alınamadı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgede aramakurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalara AFAD, jandarma ekipleri ve köylüler katıldı. Saat 07.15’ten itibaren 11 araç, 1 iz takip köpeği ve 79 personelin katılımıyla sürdürülen arama çalışmaları sonucunda Sarı’nın cansız bedeni, köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki arazide bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Sarı’nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Sarıveliler Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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