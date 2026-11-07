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        Karaman'da otomobil taş yığınının üzerinde askıda kaldı: 2 yaralı

        Karaman'da kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki taş yığınının üzerine çıkarak askıda kaldı. Kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 12:08 Güncelleme:
        Karaman'da otomobil taş yığınının üzerinde askıda kaldı: 2 yaralı

        Karaman’da kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki taş yığınının üzerine çıkarak askıda kaldı. Kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, Fatih Mahallesi Göksu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K.Ç. (29) idaresindeki 34 LL 4381 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki taş yığınının üzerine çıktı. Taş yığınının üzerinde askıda kalan otomobilde sürücü H.K.Ç. ile yolcu S.Ç. (30) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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        Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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