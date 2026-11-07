Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Karaman'da köy çocukları futbol antrenmanlarıyla kendilerini geliştiriyor

        Karaman'da köy çocukları futbol antrenmanlarıyla kendilerini geliştiriyor

        Karaman'da İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen "Köyde Gelecek Var" projesi kapsamında köylerde yaşayan çocuklar, hafta sonları antrenörler eşliğinde futbol eğitimi alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 11:19 Güncelleme:
        Karaman'da köy çocukları futbol antrenmanlarıyla kendilerini geliştiriyor

        Karaman'da İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen "Köyde Gelecek Var" projesi kapsamında köylerde yaşayan çocuklar, hafta sonları antrenörler eşliğinde futbol eğitimi alıyor.

        İl Özel İdaresi Spor İşleri Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, hafta sonları köylerdeki halı sahalarda çocuklara yönelik futbol antrenmanları düzenleniyor. Antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalara katılan çocuklar, futbolun temel kurallarını ve tekniklerini öğreniyor.

        Muhtarların da destek verdiği çalışmalarda çocuklar, hem spor yapma imkanı buluyor hem de futbol becerilerini geliştiriyor.

        - "Bu kadar talep geleceğini beklemiyorduk"

        REKLAM

        İl Özel İdaresi Spor İşleri Müdürü Coşkun Beyaz, AA muhabirine, geçen yıl başka bir isimle hayata geçirilen proje kapsamında köylerden 120 çocuğa futbol eğitimi verildiğini söyledi.

        Köylerden gelen talep doğrultusunda bu yıl da projeyi sürdürdüklerini aktaran Beyaz, şunları kaydetti:

        "İçişleri Bakanlığına sunduğumuz proje onaylandı. Projemiz kapsamında 10 köye hafta sonları antrenörlerimizi gönderiyoruz. Köylerdeki halı sahalarda antrenman yapıyoruz. Muhtarlarımız çocuklarımızı organize ediyor. Köyler arası futbol turnuvamızı gerçekleştireceğiz. Bu yaptığımız ikinci turnuva olacak. Çocuklar için ücretsiz formalar yaptırıldı. Onlara güzel bir anı bırakmak istiyoruz. Onların gözlerindeki ışıltı bizim için en büyük ödül. Amacımız, şehir merkezindeki çocukların yakaladığı imkanlara köy çocuklarının da ulaşmasını sağlamak. Köyleri daha yaşanılabilir bir yer haline getirmek istiyoruz. Bu kadar talep geleceğini beklemiyorduk."

        REKLAM

        - "Elimizden geldiğince onlara hizmet veriyoruz"

        Köylerde eğitim veren antrenör Yunus Yıldız da köylere antrenör gelmesinin çocukları çok mutlu ettiğini dile getirdi.

        Eğitimlerde yetenekli çocuklarla karşılaştıklarını vurgulayan Yıldız, "Genelde bizi kapıda karşılıyorlar. Antrenmanlarda öncelikle saygıya dikkat ediyoruz. Birbirlerine saygılı davranmalarını istiyoruz. Kondisyon, pas ve şut antrenmanları yapıyoruz. Antrenmanların sonunda da maç yapıyoruz. Elimizden geldiğince onlara hizmet veriyoruz." diye konuştu.

        Çocuklardan 10 yaşındaki Musa Emir Kırış ise antrenmanda farklı şeyler öğrendiklerini belirterek, "Hafta sonları hocalarımız geliyor, bize futbol öğretiyorlar. Koşu yapıyoruz. Maç yaparak kendimizi geliştiriyoruz. Antrenman yapmak iyi geliyor." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Muhammet Emin Özer (13) de kalecilik yapmayı öğrendiğini, antrenmanlar sayesinde kendisini geliştirdiğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        Karaman'da jandarma denetimlerinde 49 aranan şahıs yakalandı: 6 tutuklama
        Karaman'da jandarma denetimlerinde 49 aranan şahıs yakalandı: 6 tutuklama
        Karaman'da terk edilmiş halde bulunan motosiklet çalıntı çıktı
        Karaman'da terk edilmiş halde bulunan motosiklet çalıntı çıktı
        Karaman'da 65 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
        Karaman'da 65 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
        Karaman'da sonbahar manzarası havadan görüntülendi
        Karaman'da sonbahar manzarası havadan görüntülendi
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 6 kişi tutuklandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 6 kişi tutuklandı
        Atık malzemeleri değerlendirdiği hobisi geliri oldu
        Atık malzemeleri değerlendirdiği hobisi geliri oldu