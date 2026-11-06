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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 6 kişi tutuklandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 49 kişiden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 14:39 Güncelleme:
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 6 kişi tutuklandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 49 kişiden 6'sı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Ekim-5 Kasım'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 18 bin bin 521 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 49 kişiyi yakaladı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Ekipler, 46 bin 400 dolu makaron, 82 bin 600 boş makaron, 510 sigara kağıdı, 34 kilogram kıyılmış tütün, nargile tütünü, tütün basma kompresörü, 1925 bandrolsüz puro, 100 paket bandrolsüz sigara, 55 litre kaçak içki ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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