Karaman'da sonbahar manzarası havadan görüntülendi
Karaman'ın Başyayla ilçesinde sonbahar renklerinin ağaçlık alanlarda oluşturduğu manzara dronla kayda alındı.
Karaman'ın Başyayla ilçesinde sonbahar renklerinin ağaçlık alanlarda oluşturduğu manzara dronla kayda alındı.
Orta Toroslar'ın Taşeli Platosu'nda, yaklaşık 1400 metre rakımda yer alan Başyayla, dağlık coğrafyası ve doğal bitki örtüsüyle sonbaharda farklı güzelliklere bürünüyor.
İlçenin dağlık kesimlerinde bulunan ağaçlar sarı, kızıl ve yeşilin farklı tonlarına bürünerek güzel görüntüler oluşturdu.
Sonbahar renkleriyle göz alıcı bir görünüme kavuşan bölge, havadan görüntülendi.
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