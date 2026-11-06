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        Karaman'da sonbahar manzarası havadan görüntülendi

        Karaman'ın Başyayla ilçesinde sonbahar renklerinin ağaçlık alanlarda oluşturduğu manzara dronla kayda alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 14:47 Güncelleme:
        Karaman'da sonbahar manzarası havadan görüntülendi

        Karaman'ın Başyayla ilçesinde sonbahar renklerinin ağaçlık alanlarda oluşturduğu manzara dronla kayda alındı.

        Orta Toroslar'ın Taşeli Platosu'nda, yaklaşık 1400 metre rakımda yer alan Başyayla, dağlık coğrafyası ve doğal bitki örtüsüyle sonbaharda farklı güzelliklere bürünüyor.

        İlçenin dağlık kesimlerinde bulunan ağaçlar sarı, kızıl ve yeşilin farklı tonlarına bürünerek güzel görüntüler oluşturdu.

        Sonbahar renkleriyle göz alıcı bir görünüme kavuşan bölge, havadan görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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