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        Karaman'da 65 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

        Karaman'da 65 yaşındaki adam, eşi tarafından evinde yerde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 10:11 Güncelleme:
        Karaman'da 65 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

        Karaman’da 65 yaşındaki adam, eşi tarafından evinde yerde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay, Valide Sultan Mahallesi 210. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın bodrum katındaki dairede yaşayan Mehmet Türkmen (65), eşi tarafından evde yerde hareketsiz halde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Türkmen’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

        Olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Türkmen’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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