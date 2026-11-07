KMÜ Rektörü Gavgalı, üniversitenin 5 yıllık gelişimini basın mensuplarıyla paylaştı Türk dili alanında uluslararası çalışmalar yürütülüyor

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, basın mensuplarıyla bir araya gelerek üniversitenin 20212026 döneminde eğitimden bilimsel araştırmalara, akademik gelişimden toplumsal katkıya kadar birçok alanda gerçekleştirdiği çalışmaları ve elde ettiği başarıları anlattı.

Basın mensuplarına yönelik gerçekleştirilen toplantıda KMÜ'nün eğitimöğretim, bilimsel araştırma, akademik gelişim, uluslararasılaşma, girişimcilik ve toplumsal katkı alanlarındaki faaliyetleri ele alındı.

KMÜ'nün akademik başarısı uluslararası sıralamalara yansıdı

Üniversitenin akademik performansına ilişkin verileri paylaşan Rektör Gavgalı, KMÜ'nün ulusal ve uluslararası sıralamalarda önemli bir ilerleme kaydettiğini belirtti. Times Higher Education (THE) 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda üniversitenin dünya genelinde bin 704'üncü, Türkiye'de ise 56'ncı sırada yer aldığını ifade eden Gavgalı, mühendislik alanında da dünya genelinde 8011000 bandında, Türkiye'de ise 29'uncu sırada bulunduğunu kaydetti.

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AD Scientific Index Türkiye sıralamasında 2021 yılında 125'inci sırada bulunan KMÜ'nün, 2026 yılında 28'inci sıraya yükseldiğini belirten Gavgalı, bu gelişmenin üniversitenin akademik performansındaki ilerlemeyi ortaya koyduğunu söyledi.

Bilimsel araştırma ve patent çalışmalarında önemli artış

KMÜ'nün araştırma ve geliştirme kapasitesindeki gelişime de değinen Gavgalı, bilimsel proje bütçelerinin 2022 yılında 10 milyon lira seviyesindeyken 2025 yılında 61,3 milyon liraya ulaştığını bildirdi. Bu tutarın 2026 yılı Ağustos ayı itibarıyla 31,6 milyon lira olarak gerçekleştiğini belirten Gavgalı, yıl sonuna kadar artışın devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

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Üniversitenin bilimsel üretim kapasitesindeki artışın patent çalışmalarına da yansıdığını kaydeden Gavgalı, 2021 yılında 2 olan tescilli patent sayısının 2026 yılı Ağustos ayı itibarıyla 36'ya yükseldiğini söyledi. Scopus 2026 verilerine göre KMÜ'nün, patentlerde atıf yapılan makale sayısı bakımından Türkiye'de 13'üncü sırada yer aldığını da aktardı.

Web of Science kapsamındaki dergilerde yayımlanan bilimsel yayın sayısının 2025 yılında 604'e ulaştığını belirten Gavgalı, uluslararası bilimsel iş birlikleri ve COST projelerindeki etkinliğin de arttığını dile getirdi.

Girişimcilik ve üniversitesanayi iş birliği güçlendi

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Üniversitenin girişimcilik ve inovasyon ekosistemine yönelik çalışmalarına ilişkin bilgi veren Gavgalı, 20212026 döneminde öğretim elemanları tarafından 19 şirket kurulduğunu belirtti. Aynı dönemde TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı kapsamında 4 şirketin faaliyete geçtiğini aktaran Gavgalı, öğretim üyelerinin danışmanlığında 4 TEYDEB projesinin yürütüldüğünü ve 20 şirkete danışmanlık hizmeti verildiğini kaydetti.

Akademik bilginin ekonomik değere dönüştürülmesi, araştırma çıktılarının ticarileştirilmesi ve üniversitesanayi iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Gavgalı, patent sayısındaki artışın da bu çalışmaların önemli sonuçlarından biri olduğunu ifade etti.

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Akademik ve idari kapasite güçlendirildi

Üniversitenin insan kaynağına yönelik çalışmalarına da değinen Gavgalı, akademik personel sayısının 2022 yılında 838 iken 2026 yılında 916'ya yükseldiğini bildirdi. Öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma kriterlerinin 20242026 yılları arasında iki kez güncellendiğini belirten Gavgalı, akademik gelişimi destekleyen uygulamaların devam ettiğini söyledi.

Toplantıda personel memnuniyeti, kurumsal bağlılık ve yönetime güven göstergelerindeki gelişmelerin yanı sıra öğrenci memnuniyetine ilişkin veriler de paylaşıldı. Öğrencilerin ders memnuniyeti puanının 5 üzerinden 3,90'dan 4,10'a yükselmesi, eğitimöğretim süreçlerindeki olumlu gelişmeler arasında gösterildi.

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Yaklaşık 19 bin 500 öğrenciye eğitim veriliyor

KMÜ'nün eğitimöğretim faaliyetlerine ilişkin verileri de paylaşan Gavgalı, üniversitenin yaklaşık 19 bin 500 öğrencisi, 2 bin 390'ı aşkın lisansüstü öğrencisi ve 480'in üzerinde uluslararası öğrencisiyle faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Yeni ve yeniden öğrenci alımına açılan bölümlerle eğitim yelpazesinin genişletildiğini ifade eden Gavgalı, aktif diploma programlarının geliştirilmesi ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Karaman'ın gelişimine katkı sağlayan çalışmalar

KMÜ'nün Karaman'ın ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan çalışmalarına da değinilen sunumda enerji, gıdatarım ve Türk dili üniversitenin stratejik odak alanları olarak öne çıktı.

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Üniversitesanayi iş birliği kapsamında yürütülen projeler, tarımsal ARGE çalışmaları, savunma sanayi ve yapı malzemeleri alanındaki örnek projeler ile girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Toplumsal katkı çalışmaları kapsamında ise 60+ Yaşam Boyu Öğrenme Akademisi, bilim iletişimi faaliyetleri, sosyal sorumluluk projeleri ve ulusaluluslararası bilimsel etkinlikler ele alındı. Ayrıca farklı kurum ve kuruluşlarla imzalanan protokoller aracılığıyla üniversitenin iş birliği ağının genişletildiği belirtildi.

Türk dili alanında uluslararası çalışmalar yürütülüyor

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KMÜ'nün Türk dili alanındaki faaliyetlerine de değinen Gavgalı, Türk Dil Bayramı kutlamalarının Ankara'dan Karaman'a uzanan geniş kapsamlı programlarla gerçekleştirildiğini söyledi.

Karaman ile bütünleşen kutlamaların üniversitede düzenlenen kültürel etkinlikler ve festivallerle desteklendiğini belirtti.

Türkçenin zenginliğinin korunması, bilimsel çalışmalarla geliştirilmesi ve uluslararası alanda tanıtılması amacıyla çeşitli faaliyetler yürütüldüğünü ifade eden Gavgalı, "Dijital Çağda Türkçe Bilgi Şöleni" ve "Uluslararası Diksiyon Yaz Okulu" gibi etkinliklerin önemine dikkat çekti.

Türkçenin devlet dili ilan edilişinin 750'nci yıl dönümünün kutlanacağı 2027 yılına yönelik hazırlıkların da sürdüğünü belirten Gavgalı, Karaman Valiliği ve Karaman Belediyesi ile iş birliği içerisinde kapsamlı etkinlikler planlandığını kaydetti.

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"Üniversitemizin gelişimini Karaman ile birlikte sürdürüyoruz"

Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, KMÜ'nün bilimsel üretimden eğitime, araştırmageliştirmeden toplumsal katkıya kadar birçok alanda gelişimini sürdürdüğünü belirterek, üniversitenin elde ettiği başarıların kurumsal iş birliği ve ortak emeğin sonucu olduğunu vurguladı.

Program, basın mensuplarının değerlendirmeleri ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.