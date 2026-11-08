Karaman'da kayıp ihbarı yapılan kişi dağlık alanda ölü bulundu
Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan 84 yaşındaki kişi, dağlık alanda ölü bulundu.
Giriş: 08.11.2026 - 17:23 Güncelleme:
Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan 84 yaşındaki kişi, dağlık alanda ölü bulundu.
Dumlugöze köyünde ikamet eden İsmail Sarı'dan bir süredir haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Aramalarda Sarı'nın cenazesi Ağlan mevkisinde bulundu.
Cenaze, otopsi için Sarıveliler İlçe Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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