İşitme engelli milli futbolcu memleketinde geleceğin yıldızlarıyla buluştu

Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde dünyaya gelen İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı oyuncusu Ahmet Ergin, memleketinde geleceğin futbolcularıyla bir araya geldi.

29 yaşındaki milli futbolcu, beldede faaliyet gösteren Konyaspor Futbol Okulunda eğitim alan çocukları ziyaret etti. Antrenmanlarını izlediği çocuklarla bir süre sohbet eden Ergin, formalarını imzalayarak onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çocukların futbol yeteneklerinin ve potansiyellerinin yüksek olduğunu belirten Ergin, ilerleyen yıllarda aralarından milli takıma kadar yükselebilecek futbolcular çıkabileceğine inandığını söyledi. Memleketinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Ergin, "1997 yılında burada doğdum. İlkokul 3’üncü sınıfa kadar burada okudum ve daha sonra taşındık. Okul takımında futbola başladım ve U21 Milli Takımı'na seçildim. Orada Avrupa şampiyonluğu yaşadım. Ardından A Milli Takım ile olimpiyatlara katıldım ve Tokyo'da olimpiyat şampiyonu olduk. Geçen yıl memleketimi tercih ederek buraya geldim. Ben de bu çocukların yaşlarında futbola başladım. Şu anda İşitme Engelliler A Milli Takımı'nda oynuyorum. Buradaki çocukların da önemli bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. İleride iyi birer futbolcu olabilir, hatta milli takıma kadar yükselebilirler" dedi.

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Ahmet Ergin, 2025 yılında Tokyo'da düzenlenen organizasyonda olimpiyat şampiyonluğu yaşayan İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'nda 8 numaralı formayı giyerek attığı gollerle şampiyonluğa katkı sağlamıştı.