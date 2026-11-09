Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Karaman Valisi Çiçek'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

        Karaman Valisi Çiçek'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

        Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 12:33 Güncelleme:
        Karaman Valisi Çiçek'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

        Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çiçek, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu ve Milli Mücadele'nin Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını ifade etti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin bağımsızlık ve özgürlük iradesine inanarak en zor şartlarda dahi umudunu yitirmediğini aktaran Çiçek, Milli Mücadele'nin, milletin azim ve kararlılığının, birlik ve beraberlik ruhunun tarihe kazınmış en önemli örneklerinden biri olduğunu belirtti.

        Cumhuriyet'i gelecek nesillere güçlü bir şekilde emanet etmenin, kazanımlarını korumanın, milli birlik ve beraberliği pekiştirmenin ve ülkemizi daha ileriye taşımanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu aktaran Çiçek, şunları kaydetti:

        REKLAM

        "Bu ortak sorumluluğun bilinciyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda, köklü medeniyet birikimimizden ve şanlı tarihimizden aldığımız güç ve ilhamla ülkemizin her alanda gelişmesi ve kalkınması için kararlılıkla çalıştık, bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını, cennet vatanımız ve ay yıldızlı bayrağımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi hürmet ve şükranla yad ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Karaman'da motosiklet sürücülerine hayati eğitim
        Karaman'da motosiklet sürücülerine hayati eğitim
        Karaman'da emniyet denetimlerinde 8 kişi tutuklandı
        Karaman'da emniyet denetimlerinde 8 kişi tutuklandı
        Karaman'da mantar toplamaya giden yaşlı adam arazide ölü bulundu
        Karaman'da mantar toplamaya giden yaşlı adam arazide ölü bulundu
        Karaman'da kayıp ihbarı yapılan kişi dağlık alanda ölü bulundu
        Karaman'da kayıp ihbarı yapılan kişi dağlık alanda ölü bulundu
        4 gün önce mantar toplamak için gitti, ölü olarak bulundu
        4 gün önce mantar toplamak için gitti, ölü olarak bulundu
        Karaman'da kavşakta çarpışan araçlardan biri yan yattı: 4 yaralı
        Karaman'da kavşakta çarpışan araçlardan biri yan yattı: 4 yaralı