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        Karaman'da 4 bin 800 fidan toprakla buluştu

        Karaman'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde kent genelinde 4 bin 800 fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 14:43 Güncelleme:
        Karaman'da 4 bin 800 fidan toprakla buluştu

        Karaman'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde kent genelinde 4 bin 800 fidan toprakla buluşturuldu.

        Karaman Valiliği'nce Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Gökçe köyü yakınlarındaki ağaçlandırma alanında fidan dikim programı gerçekleştirildi. Programda bin fidan toprakla buluşturularak can suyu verildi. Gün dolayısıyla kent genelinde düzenlenen etkinliklerde ise toplam 4 bin 800 fidan dikildiği bildirildi. Fidan dikim programına Vali Yardımcısı Mustafa Karaca, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Program, katılımcıların fidanları toprakla buluşturup can suyu vermesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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