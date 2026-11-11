Karaman'da 4 bin 800 fidan toprakla buluştu

Karaman Valiliği'nce Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Gökçe köyü yakınlarındaki ağaçlandırma alanında fidan dikim programı gerçekleştirildi. Programda bin fidan toprakla buluşturularak can suyu verildi. Gün dolayısıyla kent genelinde düzenlenen etkinliklerde ise toplam 4 bin 800 fidan dikildiği bildirildi. Fidan dikim programına Vali Yardımcısı Mustafa Karaca, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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