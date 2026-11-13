Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Karaman'da gereksiz antibiyotik kullanımına dikkat çekildi

        Karaman'da gereksiz antibiyotik kullanımına dikkat çekildi

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dünya Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası kapsamında açılan bilgilendirme standında, vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına antibiyotiklerin doğru ve bilinçli kullanımı konusunda bilgi verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 12:27 Güncelleme:
        Karaman'da gereksiz antibiyotik kullanımına dikkat çekildi

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dünya Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası kapsamında açılan bilgilendirme standında, vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına antibiyotiklerin doğru ve bilinçli kullanımı konusunda bilgi verildi.

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde antibiyotiklerin bilinçsiz ve gereksiz kullanımının önüne geçmek, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme standı açıldı. Standı ziyaret eden vatandaşlara ve hastane çalışanlarına antibiyotiklerin doğru kullanımı, gereksiz antibiyotik tüketiminin yol açabileceği sorunlar ve antimikrobiyal direncin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri anlatıldı.

        REKLAM

        Bilgilendirme çalışmalarında, antibiyotiklerin yalnızca hekim önerisi ve kontrolünde kullanılması gerektiği vurgulanırken, tedavi sürecinde ilaçların doktor tarafından belirlenen doz ve sürede kullanılmasının önemine dikkat çekildi.

        Hastane yönetimi tarafından toplum sağlığının korunması, sağlık bilincinin artırılması ve antibiyotik direnciyle mücadele kapsamında bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hızı saatte 90 km'yi bulacak! Marmara'da fırtına
        Hızı saatte 90 km'yi bulacak! Marmara'da fırtına
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Şef mutfağı sözlüğü
        Şef mutfağı sözlüğü
        "GLP-1 iğneleri zayıflama ilacı değil, reçetesiz satılmamalı"
        "GLP-1 iğneleri zayıflama ilacı değil, reçetesiz satılmamalı"
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Kripto paralarda sert düşüş
        Kripto paralarda sert düşüş
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"

        Benzer Haberler

        Karaman'da jandarma ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu
        Karaman'da jandarma ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu
        Karaman'da evde çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi
        Karaman'da evde çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi
        Karaman'da sobadan çıkan yangında 5'i çocuk 9 kişi dumandan etkilendi
        Karaman'da sobadan çıkan yangında 5'i çocuk 9 kişi dumandan etkilendi
        Karaman'da jandarmadan öğrencilere giyim desteği
        Karaman'da jandarmadan öğrencilere giyim desteği
        Karaman FK'dan destek çağrısı: Futbolcular sahada hareketsiz kaldı Teknik D...
        Karaman FK'dan destek çağrısı: Futbolcular sahada hareketsiz kaldı Teknik D...
        Karaman'da jandarmadan öğrencilere kıyafet desteği
        Karaman'da jandarmadan öğrencilere kıyafet desteği