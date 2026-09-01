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        Karaman'da halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Karaman'da halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 11:50 Güncelleme:
        Karaman'da halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Karaman'da halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        D.A.T. idaresindeki 42 BBA 23 plakalı hafif ticari araç, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı'nda Karaman Belediyesine ait, H.E. yönetimindeki 70 BF 557 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü D.A.T. ile araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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