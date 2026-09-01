Karaman'da halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Karaman'da halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Karaman'da halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
D.A.T. idaresindeki 42 BBA 23 plakalı hafif ticari araç, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı'nda Karaman Belediyesine ait, H.E. yönetimindeki 70 BF 557 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü D.A.T. ile araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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