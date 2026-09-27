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        Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 23:53 Güncelleme:
        Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 5 kişi yaralandı.

        Ali Koraşoğlu (63) idaresindeki 42 BET 520 plakalı otomobil, merkeze bağlı Zengen-Gülkaya köyü yolunda H.A.T. (25) yönetimindeki 70 ADE 110 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sürücü Koraşoğlu ile 70 ADE 110 plakalı otomobildeki Abdulkadir Bilgin kaza yerinde yaşamını yitirdi, sürücü H.A.T. ile araçlardaki D.K, G.K, A.S. ve S.Ö. yaralandı.

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.A.T. ve S.Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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