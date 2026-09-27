Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 5 kişi yaralandı.

Ali Koraşoğlu (63) idaresindeki 42 BET 520 plakalı otomobil, merkeze bağlı Zengen-Gülkaya köyü yolunda H.A.T. (25) yönetimindeki 70 ADE 110 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü Koraşoğlu ile 70 ADE 110 plakalı otomobildeki Abdulkadir Bilgin kaza yerinde yaşamını yitirdi, sürücü H.A.T. ile araçlardaki D.K, G.K, A.S. ve S.Ö. yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.A.T. ve S.Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.