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        Karaman'da kuru otları yakarken alevlerin arasında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

        Karaman'ın Ayrancı ilçesinde bahçesinde kuru otları yakarken alevlerin arasında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 19:16 Güncelleme:
        Karaman'da kuru otları yakarken alevlerin arasında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

        Karaman'ın Ayrancı ilçesinde bahçesinde kuru otları yakarken alevlerin arasında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

        Yeni Mahalle Şehit Asker Ali Rıza İnceer Sokağı'ndaki müstakil evde oturan Havva Aydemir (76), bahçedeki kuru otları temizlemek amacıyla ateş yaktı.

        Alevlerin ortasında kalan yaşlı kadını görenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından sağlık ekipleri, Aydemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Aydemir'in cesedi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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