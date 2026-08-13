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        Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 10:46 Güncelleme:
        Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        C.H.K. (27) idaresindeki 70 ACD 978 plakalı otomobil, Üniversite Mahallesi Kızılay Caddesi'nde Halil İbrahim Ceylan'ın kullandığı 70 ACB 563 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada Ceylan ile motosikletteki 7 yaşındaki oğlu yaralandı.

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Halil İbrahim Ceylan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis, alkollü olduğu belirlenen sürücü C.H.K'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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