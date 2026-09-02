Karaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Karaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 02.09.2026 - 11:38 Güncelleme:
Karaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ş.Ç. idaresindeki 70 AU 204 plakalı otomobil, Cedit Mahallesi Dr. Aziz Tarhan Caddesi'nde Vehbi Öz (68) yönetimindeki 70 ABJ 830 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Öz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobilin sürücüsü Ş.Ç. gözaltına alındı.
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