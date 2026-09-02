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        Karaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Karaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 11:38 Güncelleme:
        Karaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Karaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Ş.Ç. idaresindeki 70 AU 204 plakalı otomobil, Cedit Mahallesi Dr. Aziz Tarhan Caddesi'nde Vehbi Öz (68) yönetimindeki 70 ABJ 830 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Öz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobilin sürücüsü Ş.Ç. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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