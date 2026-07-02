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        Karaman'da polisten kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 580 bin lira ceza kesildi

        Karaman'da polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü motosiklet sürücüsüne 580 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Karaman'da polisten kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 580 bin lira ceza kesildi

        Karaman'da polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü motosiklet sürücüsüne 580 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Ahiosman Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekiplerinin durdurmak istediği 70 ABT 061 plakalı motosiklet sürücüsü A.G. (21) kaçmaya başladı.

        Şüpheli, Nefise Sultan Mahallesi 2. İstasyon Caddesi'nde polis ekiplerince yakalandı.

        Yapılan kontrolde ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, çeşitli trafik ihlallerinden 580 bin lira idari para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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