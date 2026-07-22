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        Karaman'da TÜGVA tarafından "Veli Okulu Lansman Programı" yapıldı

        Karaman'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından "Veli Okulu Lansman Programı" ile "Büyük Cami Buluşması" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 16:10 Güncelleme:
        Karaman'da TÜGVA tarafından "Veli Okulu Lansman Programı" yapıldı

        Karaman'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından "Veli Okulu Lansman Programı" ile "Büyük Cami Buluşması" düzenlendi.


        TÜGVA Karaman İl Temsilciliğince Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, TÜGVA tarafından hayata geçirilen Veli Okulu Projesi tanıtıldı.

        Ardından, Vali Hayrettin Çiçek ve TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Tuba Arslan'ın katılımıyla veli ve aileyi konu alan panel düzenlendi.

        Programın ardından, Vali Çiçek ve yaz okulunda eğitim alan 2 bin 500 öğrencinin katılımıyla Büyük Cami Buluşması etkinliği yapıldı.

        Etkinlikte, çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Programa, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, TÜGVA Karaman İl Temsilcisi Abdulkadir Göregen, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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