Karaman'da TÜGVA tarafından "Veli Okulu Lansman Programı" yapıldı
Karaman'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından "Veli Okulu Lansman Programı" ile "Büyük Cami Buluşması" düzenlendi.
Karaman'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından "Veli Okulu Lansman Programı" ile "Büyük Cami Buluşması" düzenlendi.
TÜGVA Karaman İl Temsilciliğince Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, TÜGVA tarafından hayata geçirilen Veli Okulu Projesi tanıtıldı.
Ardından, Vali Hayrettin Çiçek ve TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Tuba Arslan'ın katılımıyla veli ve aileyi konu alan panel düzenlendi.
Programın ardından, Vali Çiçek ve yaz okulunda eğitim alan 2 bin 500 öğrencinin katılımıyla Büyük Cami Buluşması etkinliği yapıldı.
Etkinlikte, çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Programa, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, TÜGVA Karaman İl Temsilcisi Abdulkadir Göregen, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
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