Kars'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
Kars'ı çevreleyen yüksek kesimlerdeki bazı dağlara kar yağdı.
Giriş: 04.10.2026 - 12:09 Güncelleme:
Kars'ı çevreleyen yüksek kesimlerdeki bazı dağlara kar yağdı.
Kentte etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştüğü Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Kar yağışıyla Arpaçay ilçesindeki bazı dağların tepeleri beyaza büründü.
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