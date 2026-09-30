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        Kars'ta silahlı saldırıya uğrayan anne ve oğlu yaralandı

        Kars'ta evlerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan anne ve oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 19:40 Güncelleme:
        Kars'ta silahlı saldırıya uğrayan anne ve oğlu yaralandı

        Kars'ta evlerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan anne ve oğlu yaralandı.

        İstasyon Mahallesi Taşlı Harman Caddesi'nde motosikletle gelen şüpheli, evlerinin önünde bulunan T.Ö. (45) ile oğlu E.Ö'ye (23) tabancayla ateş açtı.

        Saldırıda anne ve oğlu yaralanırken, şüpheli motosikleti olay yerinde bırakarak kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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