Kars'ta silahlı saldırıya uğrayan anne ve oğlu yaralandı
Kars'ta evlerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan anne ve oğlu yaralandı.
Kars'ta evlerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan anne ve oğlu yaralandı.
İstasyon Mahallesi Taşlı Harman Caddesi'nde motosikletle gelen şüpheli, evlerinin önünde bulunan T.Ö. (45) ile oğlu E.Ö'ye (23) tabancayla ateş açtı.
Saldırıda anne ve oğlu yaralanırken, şüpheli motosikleti olay yerinde bırakarak kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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