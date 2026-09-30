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        Sağlık ekiplerine afet ve acil durumlar için zorlu eğitim

        CÜNEYT ÇELİK - Sağlık çalışanları, afet ve acil durumlarda hayat kurtarmak için Kars'ta düzenlenen eğitimlerde hem müdahale hem de sürüş becerilerini geliştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Sağlık ekiplerine afet ve acil durumlar için zorlu eğitim

        CÜNEYT ÇELİK - Sağlık çalışanları, afet ve acil durumlarda hayat kurtarmak için Kars'ta düzenlenen eğitimlerde hem müdahale hem de sürüş becerilerini geliştirdi.

        Hemşire, ebe, acil tıp teknisyeni ve paramediklerden oluşan 17 gönüllü sağlık çalışanının katıldığı 3 günlük UMKE eğitimi Susuz ilçesinde oluşturulan kamp alanında, Kars, Ardahan ve Iğdır'dan 21 personelin katıldığı birkaç günlük ambulans sürüş güvenliği eğitimi ise Kars il merkezinde yapıldı.

        UMKE eğitiminde sağlık çalışanlarına afet ve acil durumlarda görev yapma, olay yeri organizasyonu, ekip çalışması ve yaralılara müdahale konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

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        Bu kapsamda enkazdan yaralı çıkarma, dar alanda müdahale, acil müdahale ünitesi kurulumu, KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) olaylarına müdahale ile UMKE araç ve ekipmanlarının kullanımı konusunda uygulamalar gerçekleştirildi.

        - Farklı yol ve hava koşullarında sürüş eğitimi verildi

        Zorlu arazi koşullarında yapılan çalışmalarda sağlık çalışanları, yaralı ve kayıp kişilere ulaşma, olay yerinde ilk müdahaleyi yapma, tahliye ve güvenli nakil uygulamalarına katıldı.

        Ambulans sürüş güvenliği eğitiminde ise acil ambulans bakım teknisyeni, acil tıp teknisyeni ve sürücü personele farklı yol ve hava koşullarında güvenli ambulans kullanımı konusunda eğitim verildi. Eğitimlerde araç hakimiyetinin artırılması, trafik kazası risklerinin azaltılması ve acil durumlarda doğru karar verme becerisinin geliştirilmesine yönelik uygulamalar yapıldı.

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        Siren ve tepe lambalarının doğru kullanımı, hasta ve ekip güvenliği, araç içi emniyet ile acil vakaya ulaşım sırasında karşılaşılabilecek riskler de eğitim kapsamında ele alındı. Eğitimlerle sağlık çalışanlarının afet ve acil durumlarda hızlı ve koordineli hareket etmesi, ambulans personelinin ise vakalara güvenli ve kontrollü şekilde ulaşması hedeflendi.

        - "Amaç, ekipleri gerçeğe yakın şekilde eğitimlere tabi tutmak"

        İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Arif Eker, AA muhabirine, her türlü arazi koşullarında sürücülerin bilgilerini güncel tutmak için eğitimler düzenlediklerini söyledi.

        Vakaların hızlı ve güvenli şekilde sağlık kuruluşlarına sevk edilmesini amaçladıklarını ifade eden Eker, şöyle konuştu:

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        "İlimizde hem arazi şartları hem iklim şartları çok farklılık gösterdiği için biz bu eğitimleri yıl içerisinde birkaç defa yapmak durumunda kalıyoruz. Her şarta hazır olmak için bu yıl şu ana kadar 50'den fazla kursiyerimize eğitim verdik. UMKE ekiplerini güncel tutabilmek için bu hafta Susuz ilçemizde 3 gün süren bir eğitime tabi tuttuk. Buradaki amacımız arama kurtarma ekiplerini en güncel şekilde tutmak ve mümkün olduğunca gerçeğe yakın şekilde eğitimlere tabi tutmak."

        İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Ubeydullah Şahin ise sağlık ekiplerinin zamanla yarıştığına dikkati çekerek, "Acil sağlık hizmetlerinde dakikalar çok önemli, bazen saniyelerle yarışıyoruz. Ancak sürüşünde hız kadar güvenlik de büyük önem taşıyor. Bu eğitimlerle araç hakimiyetini, güvenli sürüş becerilerini ve acil durumda doğru karar verme etkinliğini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Amacımız vatandaşlarımıza en kısa sürede ve en güvenli şekilde ulaşmak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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