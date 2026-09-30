Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Kars'ta anne ve oğlunu silahla yaralayan zanlı tutuklandı

        Kars'ta anne ve oğlunu silahla yaralayan zanlı tutuklandı

        Kars'ta evlerinin önünde anne ve oğlunu tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 19:40 Güncelleme:
        Kars'ta anne ve oğlunu silahla yaralayan zanlı tutuklandı

        Kars'ta evlerinin önünde anne ve oğlunu tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        İstasyon Mahallesi Taşlı Harman Caddesi'nde evlerinin önünde anne T.Ö. (45) ile oğlu E.Ö'yü (23) silahla yaraladıktan sonra motosikletle kaçan R.K. (29), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

        Zanlının üst aramasında olayda kullanıldığı iddia edilen silah ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K, "ateşli silahla kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

        Kentte 30 Eylül'de İstasyon Mahallesi Taşlı Harman Caddesi'ne motosikletle gelen R.K, evlerinin önündeki T.Ö. (45) ile oğlu E.Ö'ye (23) tabancayla ateş açmış ardından kaçmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski Bakan Denizolgun’un ölümüne 3 dava
        Eski Bakan Denizolgun’un ölümüne 3 dava
        Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon! Bülent Özmen dahil 28 gözaltı
        Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon! Bülent Özmen dahil 28 gözaltı
        Yapay zeka kullanımı ikiye katlandı
        Yapay zeka kullanımı ikiye katlandı
        Fransa'da öğrenci protestoları çatışmaya dönüştü
        Fransa'da öğrenci protestoları çatışmaya dönüştü
        Belçika'da siftah zamanı!
        Belçika'da siftah zamanı!
        "KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaşacak"
        "KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaşacak"
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu'nun ses kayıtları ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu'nun ses kayıtları ortaya çıktı!
        Van Gölü'nün derinliklerinde Mars'ın izleri aranıyor
        Van Gölü'nün derinliklerinde Mars'ın izleri aranıyor
        200 milyon liralık vurgun iddiası
        200 milyon liralık vurgun iddiası
        "10'uncu yılımızda yeniden evlendik"
        "10'uncu yılımızda yeniden evlendik"
        'Kasten ve tasarlayıp' öldürdü! Katil ama "İyi halli..."
        'Kasten ve tasarlayıp' öldürdü! Katil ama "İyi halli..."
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"
        Arkadaşlarını yemek masasında sopayla öldürdüler
        Arkadaşlarını yemek masasında sopayla öldürdüler
        Serenay İstanbul'a döndü
        Serenay İstanbul'a döndü
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Hafta tatilinde 24 saate dikkat!
        Hafta tatilinde 24 saate dikkat!
        Soma’daki maden kazasında 5 işçi hayatını kaybetti
        Soma’daki maden kazasında 5 işçi hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Kars'ta silahlı saldırıya uğrayan anne ve oğlu yaralandı
        Kars'ta silahlı saldırıya uğrayan anne ve oğlu yaralandı
        Sağlık ekiplerine afet ve acil durumlar için zorlu eğitim
        Sağlık ekiplerine afet ve acil durumlar için zorlu eğitim
        Sarıkamış'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlandı
        Sarıkamış'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlandı
        Kars'ta yeni doğan bebeğin ölümüyle ilgili anne ve anneanne tutuklandı
        Kars'ta yeni doğan bebeğin ölümüyle ilgili anne ve anneanne tutuklandı
        Kars'taki silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı
        Kars'taki silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı
        Kars'ta sağlık ekipleri köylere giderek koruyucu sağlık hizmetlerini anlatı...
        Kars'ta sağlık ekipleri köylere giderek koruyucu sağlık hizmetlerini anlatı...