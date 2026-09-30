Kars'ta anne ve oğlunu silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Kars'ta evlerinin önünde anne ve oğlunu tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Kars'ta evlerinin önünde anne ve oğlunu tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.
İstasyon Mahallesi Taşlı Harman Caddesi'nde evlerinin önünde anne T.Ö. (45) ile oğlu E.Ö'yü (23) silahla yaraladıktan sonra motosikletle kaçan R.K. (29), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Zanlının üst aramasında olayda kullanıldığı iddia edilen silah ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K, "ateşli silahla kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.
Kentte 30 Eylül'de İstasyon Mahallesi Taşlı Harman Caddesi'ne motosikletle gelen R.K, evlerinin önündeki T.Ö. (45) ile oğlu E.Ö'ye (23) tabancayla ateş açmış ardından kaçmıştı.
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