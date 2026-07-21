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        Kars'ta gençlerin bulduğu baykuş yavrusu tedaviye alındı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gençlerin taşlık alanda bulduğu uçamaz durumdaki baykuş yavrusu koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 11:41 Güncelleme:
        Kars'ta gençlerin bulduğu baykuş yavrusu tedaviye alındı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gençlerin taşlık alanda bulduğu uçamaz durumdaki baykuş yavrusu koruma altına alındı.


        Bozat köyünde gezdikleri sırada taşlık alanda hareketsiz halde duran baykuş yavrusunu fark eden gençler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekiplerine bildirdi.

        DKMP ekiplerince teslim alınan baykuş yavrusu, tedavi ve rehabilitasyon süreci için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.


        Gençlerden Arda Turut, AA muhabirine, köydeki taşlık alanda uçamaz halde baykuş gördüğünü belirterek, "Kuşu taşlar arasında sıkışmış şekilde bulduk, uçamıyordu. Biz de aldık milli parklar görevlilerine teslim ettik. İnşallah kısa sürede sağlığına kavuşur." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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