Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Kars'ta halk oyunları antrenör gelişim ve vize semineri tamamlandı

        Kars'ta halk oyunları antrenör gelişim ve vize semineri tamamlandı

        Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun 2027 yılı faaliyet programı kapsamında Kars'ta düzenlenen Antrenör Gelişim ve Vize Semineri başarıyla tamamlandı. Seminere katılan antrenörler, halk oyunları alanındaki bilgi ve deneyimlerini paylaşarak mesleki gelişimlerine katkı sağladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Kars'ta halk oyunları antrenör gelişim ve vize semineri tamamlandı

        Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun 2027 yılı faaliyet programı kapsamında Kars’ta düzenlenen Antrenör Gelişim ve Vize Semineri başarıyla tamamlandı. Seminere katılan antrenörler, halk oyunları alanındaki bilgi ve deneyimlerini paylaşarak mesleki gelişimlerine katkı sağladı.

        Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun 2027 yılı faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen seminerde, halk oyunları antrenörleri bir araya geldi. Eğitim ve bilgi paylaşımının ön planda tutulduğu programda, antrenörlerin mesleki bilgi birikimlerinin geliştirilmesi ve halk oyunları alanındaki çalışmaların daha etkin şekilde sürdürülmesi amaçlandı.

        REKLAM

        Antrenörlerin gelişimine katkı sunmak ve federasyonun faaliyetleri doğrultusunda eğitim süreçlerini desteklemek amacıyla düzenlenen seminerde, katılımcılar bilgi ve deneyimlerini paylaşma fırsatı buldu. Programın, halk oyunlarının doğru tekniklerle öğretilmesi, kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıdığı belirtildi.

        Halk oyunlarının yaşatılması ve yaygınlaştırılmasında önemli görev üstlenen antrenörlerin mesleki gelişimlerine katkı sunan seminer, katılımcıların bir araya gelmesiyle verimli bir eğitim programı olarak tamamlandı.

        Seminerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan Türkiye Halk Oyunları Federasyonuna, Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, eğitim görevlilerine ve programa katılım sağlayan tüm antrenörlere teşekkür edildi.

        REKLAM

        Halk oyunlarının kültürel mirasın önemli bir parçası olduğuna dikkat çekilerek, bu değerlerin korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        Sosyal medyada yeni dönem başladı!
        Sosyal medyada yeni dönem başladı!
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        FBI'dan 6,3 milyar dolarlık kripto vurgununa ilişkin kritik mesaj
        FBI'dan 6,3 milyar dolarlık kripto vurgununa ilişkin kritik mesaj
        ABD ara seçimlerine geri sayım
        ABD ara seçimlerine geri sayım
        Trabzonspor ligde 5'te 5 peşinde!
        Trabzonspor ligde 5'te 5 peşinde!
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Trump'tan Bolsonaro'ya süresiz izin
        Trump'tan Bolsonaro'ya süresiz izin
        Engelli oğluyla duygusal anlar
        Engelli oğluyla duygusal anlar
        Baharat olduklarına inanamayacaksınız!
        Baharat olduklarına inanamayacaksınız!
        Almanya'nın birçok kentinde gençlerden protesto
        Almanya'nın birçok kentinde gençlerden protesto
        "Mutlu bir yuva önceliğimdi"
        "Mutlu bir yuva önceliğimdi"

        Benzer Haberler

        Kars'ta 80 kişilik ekip, Micingert Kalesi'nde tarih ve doğayı keşfetti
        Kars'ta 80 kişilik ekip, Micingert Kalesi'nde tarih ve doğayı keşfetti
        Kars'ta surlarla çevrili Tunçkaya köyü doğaseverleri ağırladı
        Kars'ta surlarla çevrili Tunçkaya köyü doğaseverleri ağırladı
        Kars'ta köye inen kurt güvenlik kamerasına yakalandı
        Kars'ta köye inen kurt güvenlik kamerasına yakalandı
        Kars'ta kadın girişimcilerin üretim gücünü artıracak yeni hizmet binası açı...
        Kars'ta kadın girişimcilerin üretim gücünü artıracak yeni hizmet binası açı...
        Kars'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
        Kars'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
        Vali Ziya Polat, GÖKSEM'de incelemelerde bulundu
        Vali Ziya Polat, GÖKSEM'de incelemelerde bulundu